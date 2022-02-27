РБК: AMD и Intel прекратят поставки процессоров в РФ

Производители процессоров AMD и Intel временно не будут поставлять свою продукцию на территорию России, сообщает РБК со ссылкой на представителя Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ).

Компании из РФ получили в устной форме сообщения от производителей о принятом решении. Китайские представители получили от местного офиса Intel уведомления о запрете на поставки процессоров в Россию.

«Компания внимательно следит за ситуацией и обеспечивает соблюдение применимых санкций и правил экспортного контроля, включая новые санкции, введенные OFAC (Управление по контролю за иностранными активами Министерства торговли США), и правила, изданные BIS (бюро индустрии и безопасности при Минфине США)», — рассказал представитель Intel в России.

В AMD и Минпромторге РФ отказались от комментариев.

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