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YouTube отключил монетизацию каналов RT

RT заявил, что YouTube отключил монетизацию его каналов на всех языках и профиля RTД

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Телеканал RT заявил, что видеосервис YouTube отключил монетизацию его каналов.

Под ограничения попали аккаунты RT на всех языках, а также профиль документального телеканала RTД.

Как утверждают в YouTube, контент RT якобы не отвечает правилам монетизации.

В декабре YouTube заблокировал новый канал RT DE в первый день запуска его вещания.

Также стало известно, что немецкий регулятор MABB запретил телеканалу RT DE вещание на немецком языке в Германии из-за отсутствия лицензии. В начале февраля сообщалось, что у RT DE Productions есть четыре недели, чтобы оспорить данное решение в административном суде.

В пресс-службе телеканала RT DE назвали действия регулятора неправомерными и заявили, что они «нарушают Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (ECTT)».

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