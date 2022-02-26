Сайт Роскосмоса подвергается DDoS-атаке с иностранных серверов

В Роскосмосе заявили, что сайт корпорации подвергается DDoS-атаке из-за рубежа. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в настоящее время технические специалисты корпорации проводят необходимые меры по противодействию атакам.

Ранее сообщалось, что сайт Российской железной дороги (РЖД) подвергается регулярным DDoS-атакам.

Также сообщалось, что серверы «Газеты.Ru», «Ленты.ру» и «Рамблера» подверглись массированной DDoS-атаке, которая была выявлена техническими специалистами Rambler&Co. Проблемы с доступом к ресурсам возникли в 14.00 по мск и достигли пика к 16.00 пятницы, 25 февраля.

24 февраля хакерская группировка Anonymous объявила РФ «кибервойну» в связи c событиями на Украине. По данным группировки, Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам ФСБ России якобы объявил критический уровень угрозы кибератак на различные информационные структуры.