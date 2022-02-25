Союз журналистов раскритиковал санкции против российских СМИ

Союз журналистов России (СЖР) подверг критике санкции против СМИ РФ. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте объединения.

В СЖР отметили, что давление, которое оказывается на российские СМИ в ряде стран Европы «впрямую нарушает общепризнанный принцип свободы распространения информации».

«Союз журналистов России последовательно выступает за соблюдение принципов свободы слова и свободы распространения информации и против ограничений работы СМИ, где бы ни осуществлялась их деятельность», — отмечается в заявлении.

На этой неделе сообщалось, что Евросоюз рассматривает введение санкций против главного редактора российского государственного англоязычного телеканала Russia Today Маргариты Симоньян.

Ранее в феврале немецкий регулятор MABB запретил телеканалу RT DE вещание на немецком языке в ФРГ из-за отсутствия лицензии. Уточняется, что у RT DE Productions есть четыре недели, чтобы оспорить данное решение в административном суде.

В пресс-службе телеканала RT DE назвали действия регулятора неправомерными и заявили, что они «нарушают Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (ECTT)».