Facebook предложил украинцам дополнительную защиту профилей

Facebook предложил украинским пользователям дополнительную защиту профилей — теперь украинцы могут скрывать свой аккаунт от посторонних, оставляя его доступным только для друзей, сообщил в своем Twitter глава отдела политики кибербезопасности социальной сети Натаниэль Глейхер.

«Мы запустили новую функцию на Украине, которая позволяет закрывать пользователям свои аккаунты и обеспечивает дополнительный уровень безопасности и уважения частной жизни», — заявил Глейхер.

По словам Глейхера, закрытый профиль позволит его пользователю отгородиться от других пользователей — его фото, истории и публикации будут доступны только друзьям пользователя.

Подобные меры вводились во время эскалации конфликта в Афганистане, завершившегося падением режима, эвакуацией сил международной коалиции во главе с США и приходом к власти талибов (организация запрещена в России).

Ранее Роскомнадзор обвинил Facebook в цензуре российских СМИ.