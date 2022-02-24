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В работе Telegram по всему миру произошел сбой

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Rafael Henrique/Global Look Press/Keystone Press Agency

Пользователи мессенджера Telegram по всему миру сообщили о сбоях в его работе. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

По состоянию на 10.59 мск 24 февраля было зарегистрировано 1 266 жалоб.

44% претензий пришлись на подключение к серверу, 29% — на проблемы с получением сообщений, еще 28% — на проблемы с приложением.

О проблемах сообщили пользователи России, Украины, Белоруссии, Польши и других стран.

17 февраля пользователи Twitter нескольких стран пожаловались на сбои в работе соцсети. Неполадки наблюдались не только в России, но и в США, Великобритании, Канаде, Франции, Германии.

В прошлом году на фоне массовых сбоев Facebook и Instagram соцсеть Twitter стала приветствовать «буквально всех». Аккаунт мессенджера WhatsApp, в котором также наблюдались сбои, поприветствовал Twitter в ответ. В комментарии пришел и создатель Twitter Джек Дорси, который поиронизировал, что WhatsApp «должен был быть зашифрованным».

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