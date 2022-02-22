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Ученые нашли способ предсказывать вспышки COVID-19 по сточным водам самолетов

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«УПК»

Греческие ученые из Университетов Аристотеля и Фессалии предложили определять заразность пассажиров с помощью высокоточного ПЦР-анализа сточных вод биотуалетов самолетов. Препринт исследования был опубликован на сайте MedRxiv.

По мнению ученых, это позволило бы быстрее и эффективнее получать информацию о распространении заболевания. В исследовании отмечается, что с помощью анализа сточных вод коронавирус можно обнаружить за 7 дней до вспышки заболевания.

Ученые также уверены, что своевременное предоставление результатов теста государственным органам может легко повлиять на процесс принятия решений о целевых вмешательствах в области общественного здравоохранения, включая меры контроля, осведомленность и готовность к вспышке болезни.

Вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский выразил сомнение в том, что предложенный метод эпиднадзора может быть эффективен.

«Люди только прилетели, они еще не под подозрением на инфекцию. Вот проводится анализ сточных вод самолета, это же не десятиминутное дело, люди где будут? Сидеть и ждать в самолете, сколько их там будут держать, 4 часа? Как они будут разбираться, кто из них конкретно болен?» – считает Аграновский.

Такого же мнения придерживается и руководитель лаборатории геномной инженерии Павел Волчков.

«С моей точки зрения, нет смысла использовать ее в самолетах. Это связано с неопределенностью теста, ведь за весь полет зараженный человек может просто не посетить туалет, но при этом он завезет в страну опасный вирус», – считает эксперт.

Подробнее о работе греческих ученых – в материале «Газеты.Ru».

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