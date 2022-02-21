Названа причина скорого повышения цен на ноутбуки

Китай реагирует на новые вспышки коронавируса штамма «Омикрон» закрытием заводов, что может еще больше задержать доступность ноутбуков с процессорами Intel Core 12-го поколения и видеокартами NVIDIA Ti, которые дебютировали в начале года. Об этом сообщает ресурс Wccftech со ссылкой на отчет немецкого производителя ноутбуков Schenker Technologies (XMG).

В прошлом году дефицит компонентов и чипов в первую очередь затронул рынок настольных ПК. Теперь ситуация может стать более серьезной для производителей ноутбуков. Сообщается, что Китай отреагировал на вспышку «Омикрона» в Сучжоу частичным закрытием заводов, чтобы предотвратить заражения. Текущие меры затрагивают такие заводы, как Bosch, производителя полупроводников United Microelectronics Corporation (UMC) и Samsung. Китайские власти уже приказали временно закрыть другие производственные предприятия и призвали к регулярному тестированию рабочих.

Новые проблемы также касаются и логистики, потому что компоненты и ноутбуки, которые уже были произведены, часто могут доставляться в страну назначения с длительной задержкой из-за более ограниченных транспортных ресурсов. Логистические компании уже работают на полную мощность, что стимулирует рост стоимости транспортировки.

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