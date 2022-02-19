TikTok заблокировал аккаунт РИА «Новости»

Социальная сеть TikTok заблокировала аккаунт РИА «Новости», перед этим удалив видео с обращением главы ДНР Дениса Пушилина к жителям республики во время эвакуации людей.

Приблизительно в 01.10 мск субботы соцсеть удалила из канала агентства видеоролик с заявлением Пушилина к жителям Донецкой народной республики, в котором он говорил о необходимости временной эвакуации в Ростовскую область граждан ДНР.

На момент удаления видеоролик посмотрело более 1,2 миллиона пользователей. При этом похожую публикацию с выступлением главы ЛНР Леонида Пасечника с более, чем 1,9 миллиона просмотров в канале осталось.

«Спустя несколько минут администраторы TikTok-канала агентства получили уведомление о блокировке аккаунта. При этом в уведомлении не было указания ни на какое конкретное нарушение. Из-за блокировки аккаунта обжаловать решение через специальную форму подачи жалобы в TikTok невозможно», — говорится в публикации.

В данный момент канал в TikTok доступен для просмотра пользователями. Пи этом, само агентство не может более публиковать в нем видеоролики.

Ранее TikTok представил обновленные правила сообщества, которые были созданы в целях обеспечения безопасности пользователей и защиты целостности платформ.