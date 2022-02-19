Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
ДНР: военные Киева продолжают обстреливать Докучаевск запрещенными минометами 03:36
Роднина отреагировала на новость о том, что Валиева будет представлена... 03:35
В Роспотребнадзоре рассказали о запасах вакцины от COVID-19 для беженцев... 03:27
Константин Цзю отреагировал на новость о его возможном бое с Макгрегором 03:21
В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с COVID-19 в регионах... 03:21
Миссию ОБСЕ не пустили к месту падения снаряда в подконтрольной Киеву Станице... 03:16
В МЧС РФ потребовали начать выплаты беженцам из Донбасса 03:09
Глава «Нафтогаза» заявил, что Украина не имеет отношения к взрыву... 02:57
В ЛНР заявили еще о двух минометных обстрелах со стороны украинских силовиков 02:54
Кожевников считает, что России повезло в матче 1/2 ОИ против Швеции 02:49

TikTok заблокировал аккаунт РИА «Новости»

TikTok заблокировал аккаунт РИА «Новости», удалив видео обращения Пушилина

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Liu Jie/Xinhua/Global Look Press

Социальная сеть TikTok заблокировала аккаунт РИА «Новости», перед этим удалив видео с обращением главы ДНР Дениса Пушилина к жителям республики во время эвакуации людей.

Приблизительно в 01.10 мск субботы соцсеть удалила из канала агентства видеоролик с заявлением Пушилина к жителям Донецкой народной республики, в котором он говорил о необходимости временной эвакуации в Ростовскую область граждан ДНР.

На момент удаления видеоролик посмотрело более 1,2 миллиона пользователей. При этом похожую публикацию с выступлением главы ЛНР Леонида Пасечника с более, чем 1,9 миллиона просмотров в канале осталось.

«Спустя несколько минут администраторы TikTok-канала агентства получили уведомление о блокировке аккаунта. При этом в уведомлении не было указания ни на какое конкретное нарушение. Из-за блокировки аккаунта обжаловать решение через специальную форму подачи жалобы в TikTok невозможно», — говорится в публикации.

В данный момент канал в TikTok доступен для просмотра пользователями. Пи этом, само агентство не может более публиковать в нем видеоролики.

Ранее TikTok представил обновленные правила сообщества, которые были созданы в целях обеспечения безопасности пользователей и защиты целостности платформ.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть