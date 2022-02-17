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Перечислены недостатки новых «дырявых» наушников от Sony

GSM Arena: наушники Sony LinkBuds со специальными отверстиями оказались невыносимыми для ушей

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Sony

Новые «дырявые» наушники от Sony под названием LinkBuds оказались невыносимыми для регулярного прослушивания музыки. Как сообщает GSM Arena, аксессуар оказался не таким удобным при многочасовом нахождении в ушах.

Журналист перечислил два основные недостатка новинки. Он отметил, что от наушников вскоре начинаешь испытывать дискомфорт. «Я не смог ходить с LinkBuds больше 30 минут без перерыва», — констатировал автор рецензии. Также в устройстве замечены проблемы с качеством звука. В LinkBuds из-за отсутствия значимой изоляции между ушами и окружающим миром практически не слышны басы.

Беспроводные наушники имеют необычный дизайн со специальными отверстиями. Через них человек может слышать, что происходит вокруг него. В рецензии журналист признал, что наушники держат заряд и работают более пяти часов от одного полного заряда, как и указано на упаковке.

Ранее сообщалось, что в новой версии беспроводных наушников AirPods Max компания Apple планирует убрать колесо управления Digital Crown, заменив его сенсорной поверхностью.

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