Перечислены недостатки новых «дырявых» наушников от Sony

Новые «дырявые» наушники от Sony под названием LinkBuds оказались невыносимыми для регулярного прослушивания музыки. Как сообщает GSM Arena, аксессуар оказался не таким удобным при многочасовом нахождении в ушах.

Журналист перечислил два основные недостатка новинки. Он отметил, что от наушников вскоре начинаешь испытывать дискомфорт. «Я не смог ходить с LinkBuds больше 30 минут без перерыва», — констатировал автор рецензии. Также в устройстве замечены проблемы с качеством звука. В LinkBuds из-за отсутствия значимой изоляции между ушами и окружающим миром практически не слышны басы.

Беспроводные наушники имеют необычный дизайн со специальными отверстиями. Через них человек может слышать, что происходит вокруг него. В рецензии журналист признал, что наушники держат заряд и работают более пяти часов от одного полного заряда, как и указано на упаковке.

Ранее сообщалось, что в новой версии беспроводных наушников AirPods Max компания Apple планирует убрать колесо управления Digital Crown, заменив его сенсорной поверхностью.