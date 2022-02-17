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В популярном мессенджере обнаружили массовый слив женских интимных фото

Женщины пожаловались на кражу и публикацию их откровенных снимков в Telegram

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Depositphotos

В популярном мессенджере Telegram обнаружили, что сразу несколько каналов массово крадут и публикуют интимные фото женщин без их ведома с целью опозорить или шантажировать. Об этом говорится в расследовании «Би-би-си».

По данным журналистов, слив откровенных снимков происходит с публикацией личной информации жертв — их профилями в Instagram и Facebook, а также указанием номера телефона. «Они заставляли меня чувствовать себя проституткой, потому что считали, что это я поделилась своими интимными фотографиями», — рассказала телерадиокомпании одна из пострадавших.

По словам девушки Сара (имя изменено) с Кубы, ее снимок оказался в группе Telegram, хотя был отправлен только одному человеку. Журналисты отметили, что нашли как минимум 18 каналов и 24 группы, которые обмениваются тысячами тайно снятых, украденных или слитых в сеть изображений женщин как минимум в 20 странах, в том числе в России.

У Telegram нет специальной политики для борьбы с обменом интимными изображениями без ведома автора снимка, но в условиях говорится, что пользователи соглашаются не публиковать незаконный порнографический контент на общедоступных каналах.

Ранее «Газета.Ru» писала, что нюдсы в интернете неискоренимы. Опрошенные эксперты уверены — война соцсетей с интимными снимками не приведет к победе.

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