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Илон Маск пожертвовал акции Tesla на сумму $5,7 млрд на благотворительность

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John Raoux/AP

В прошлом году Илон Маск пожертвовал акции Tesla на сумму $5,7 млрд на благотворительность, что сделало его крупнейшим филантропом Америки после Билла Гейтса и его бывшей жены Мелинды Френч Гейтс. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Пожертвование было раскрыто в документе, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Акции были подарены в прошлом году между 19 и 29 ноября. Однако теперь они стоят около $4,4 млрд после снижения стоимости акций компании по производству электромобилей.

Названия организаций, получивших акции по пяти отдельным сделкам, не раскрываются.

По данным Chronicle of Philanthropy, Билл и Мелинда Гейтс пожертвовали $15 млрд в прошлом году.

Ранее департамент справедливого трудоустройства и жилищного снабжения штата Калифорния подал в суд на компанию Tesla, заподозрив ее в поощрении расовой дискриминации на рабочем месте.

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