Стала известна дата выхода новой версии Cyberpunk 2077

Польская игровая студия CD Projekt RED представила дату выхода обновленной версии Cyberpunk 2077 и показала видео с геймплеем. Запись прямой трансляции доступна на Twitch-канале компании.

Игра будет доступна для консолей нового поколения PlayStation 5, а также Xbox Series X. Студия показала видео с записанным геймплеем для обеих консолей. Версия для новых приставок будет доступна вместе с обновлением 1.5, которое выйдет 15 февраля. Масштабный патч весит примерно 50 гигабайт.

В обновлении появится полностью переработанная система перков и боевого баланса, улучшенная модель вождения, возможность переключаться на медленную ходьбу и изменять внешность главного героя в любое время. Также разработчики рассказали об устранении ошибок: например, теперь NPC в игре не исчезают, когда персонаж поворачивается к ним спиной.

Игра Cyberpunk 2077 студии CD Projekt Red вышла 10 декабря 2020 года после трех переносов релиза. При этом пользователи консолей Xbox One и PS4 сообщили о серьезных технических и геймплейных проблемах. Разработчики признали, что не уделили достаточно времени доработке игры на данных консолях. Основная причина проблем заключалась во внутриигровой потоковой системе, которую использовал Cyberpunk 2077 для подачи игрового контента и механик на движок без прерывания на загрузку. Из-за неполадок компания Sony отозвала игру из сервиса PlayStation Store до дальнейшего уведомления.

Ранее сообщалось, что диск с игрой Cyberpunk 2077 польской студии CD Projekt RED стал экспонатом в Музее неудач американского города Миннеаполис.