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Названы страны, где больше всего верят в конспирологию о коронавирусе

Эксперт Дубров: люди с низким уровнем доверия к властям склонны к конспирологии о COVID-19

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

В начале пандемии коронавируса население посткоммунистических стран Европы больше верило в конспирологические теории касательно коронавируса, чем жители стран Западной Европы, об этом «Газете.Ru» рассказал научный сотрудник Центра социокультурных исследований ВШЭ Дмитрий Дубров.

По словам эксперта, к таким странам относятся Венгрия, Латвия, Польша, а также другие бывшие социалистические страны.

Причиной этому послужил низкий уровень доверия к властям и таким международным организациям, как ВОЗ.

«В целом у людей с низким институциональным уровнем доверия более популярные теории заговора о COVID-19, что он придуман и его не существует. Соответственно, ограничительные меры там не соблюдались так же хорошо, как в странах западной Европы. Подчеркну, что речь идет о первых днях пандемии, о 2020 годе. Сейчас ситуация может быть другая», – рассказал Дубров.

Подробнее о том, как различные страны пережили первую волну пандемии коронавируса – в материале «Газеты.Ru».

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