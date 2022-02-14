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Большинство чипированных Маском обезьян умерли в муках

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Neuralink/Global Look Press

В ходе экспериментов компании Neuralink Илона Маска по вживлению чипов в мозг обезьяны из 23 подопытных в муках умерли 15. Об этом пишет портал Business Insider со ссылкой на данные Калифорнийского университета, который прервал сотрудничество с компанией.

Именно университет подал обвинение в Министерство сельского хозяйства США в девяти нарушениях Закона о защите животных.

Чипы Neuralink были имплантированы путем сверления отверстий в черепах обезьян. У одного примата из-за чипа возникло острое воспаление кожи. У другой обезьяны исчезли пальцы рук и ног в результате неустановленной травмы. Оба примата были усыплены.

У третьего началась неконтролируемая рвота вскоре после операции, спустя несколько дней обезьяна умерла. Вскрытие показало, что животное страдало от кровоизлияния в мозг.

Neuralink — это стартап Илона Маска, который занимается разработкой производством имплантируемых в мозг чипов.

Эксперименты на обезьянах начались в 2017 году, однако удачно имплантировать чип в голову примату удалось только в 2019-м. Годом позже Маск сообщил о том, что компания смогла чипировать свинью.

Маск запланировал опыты на людях на 2022 год. По его заверениям, это поможет людям справиться с поражением головного и спинного мозга. Операцию по вживлению чипов будет проводить специальный робот.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, как Илон Маск попал под расследование о попытке подкупа сотрудников и угрозах.

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