Samsung солгала о характеристиках флагманов

Samsung призналась в обмане покупателей по поводу характеристик смартфонов новой линейки Galaxy S22, пишет портал Gizmochina.

Во время презентации новых устройств южнокорейский вендор заявил, что все три модели поддерживают частоту обновления экрана до 120 Гц. При этом Galaxy S22 и Galaxy S22+ могут снизить частоту до 10 Гц, а Samsung S22 Ultra до 1 Гц.

Позже выяснилось, что только характеристики Galaxy S22 Ultra соответствуют заявленным. Две другие модели могут работать только в пределах 48–120 Гц.

Обман заметил инсайдер Росс Янг в новых маркетинговых материалах, которые опубликовала Samsung.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, какой вариант Galaxy S22 популярен среди россиян.