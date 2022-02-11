Telegram заблокировал 64 канала по требованию властей Германии

Мессенджер Telegram по требованиям МВД и уголовной полиции Германии заблокировал 64 канала за антисемитизм и разжигание ненависти. Об этом сообщает издание Süddeutschen Zeitung.

Сообщается, что между представителями мессенджера и немецкими властями состоялись две встречи. На первой встрече присутствовал основатель Telegram Павел Дуров.

Представители немецкой полиции направили представителям Telegram запрос на удаление каналов, и мессенджер выполнил это требование. Отмечается, что стороны договорились оставаться в тесном контакте.

Ранее сообщалось, что власти ФРГ могут оштрафовать мессенджер Telegram на €55 млн по двум делам. Его обвиняют в отсутствии модерации контента, из-за чего Telegram в Германии используют для травли и ненависти, а также в отсутствии уполномоченного лица для коммуникации с немецкими судами. По первому делу Telegram может быть оштрафован на €50 млн, а по второму — на €5 млн.

Глава МВД ФРГ Нэнси Фрезер допустила блокировку Telegram в Германии в качестве крайней меры за нарушение местных законов. Она рассказала, что администрации мессенджера регулярно выписывают уведомления о нарушениях, однако ничего не меняется.