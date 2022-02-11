Описан способ бесплатно обменять старый чехол для iPhone на новый

Любой оригинальный чехол от Apple можно сдать по гарантии и получить новый, сообщает портал iPhones.ru

Автор ресурса поделился способом, при котором владельцы оригинальных чехлов на iPhone, купленных в России, могут при желании заменить аксессуар на новый. На чехлы компании распространяется гарантия на два года, в течении которых можно обменять кейс, если на нем появятся сколы, трещины или если прозрачный чехол начнет желтеть. Отмечается, что в 90% случаев Apple выдает новые аксессуары и чаще сразу на месте без какой-либо экспертизы, на которую могут потребоваться несколько недель.

Автор оправдывает завышенную цену на чехлы — например, силиконовые и пластиковые модели на iPhone 13 предлагаются по цене в 5 тыс. руб., что намного дороже китайских аналогов. Однако с учетом двухлетней гарантии, позволяющей заменить аксессуар в любой момент, ценообразование ему кажется справедливым.

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