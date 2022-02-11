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Глава «ВКонтакте» объяснила, когда метавселенные войдут в моду

Гендир «ВКонтакте» Краснова: для метавселенных нужно, чтобы привычки пользователей изменились

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Tyrone Siu/Reuters

Генеральный директор «ВКонтакте» Марина Краснова считает, что появлению и широкому распространению метавселенных должно предшествовать изменение привычек пользователей и, в меньшей степени, технологический прогресс, сообщает РИА «Новости».

«Не думаю, что в ближайшие годы сформируются полноценные VR-вселенные, в которых люди будут жить. Есть некоторая иерархия технологий: экран, голосовое управление, дополненная реальность и уже затем полноценная виртуальная реальность. И до последней еще нужно сломать несколько как технологических барьеров, так и привычек пользователей», — считает Краснова.

Она отмечает, что нынешние устройства для VR-погружения слишком громоздки и очень дороги, а это не способствует массовому распространению альтернативы живому общению, которой позиционирует себя концепция метавселенной. Тем не менее, Краснова указала и на положительную динамику.

«Когда мы за рулем, то, скорее, воспользуемся голосовым помощником», — пояснила она нынешний прогресс.

Ранее пандемия коронавируса вынудила пару провести свадьбу в метавселенной.

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