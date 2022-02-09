Бывший сотрудник Telegram сравнил атмосферу в компании с сектой

В статье Wired, посвященной Telegram и ее основателю Павлу Дурову, бывшие члены команды мессенджера рассказали об отношении подчиненных к главе бренда. Некоторые из них сравнили компанию с сектой.

Например, один из бывших сотрудников Telegram Элис Кампо в начале своей работы видел в начальнике «провидца».

«Я думаю, что он самый изощренный специалист по разработке продуктов, которого я когда-либо встречал», — отметил Кампо.

Также сообщается, что большинство сотрудников компании, состоящей в основном из российских разработчиков, смотрят на Дурова «почти как на божественную фигуру», обращаясь на «Вы», а также никогда не противоречат ему.

Однако другие члены команды Дурова опровергли данную информацию. Вице-президент Telegram Илья Перекопский рассказал, что внутри компании практически нет какой-либо иерархии.

«Вместо того, чтобы командовать, Дуров предпочитает убеждать каждого «разделять его видение», — сказал Перекопский.

При этом сам основатель Telegram отказался от комментариев Wired.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что Павел Дуров высказался о брешах в безопасности мессенджера WhatsApp.