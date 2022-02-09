В Роскачестве рассказали, что делать со старыми гаджетами

В Роскачестве напомнили, что современная техника, в особенности мобильные телефоны, служит сравнительно недолго. Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузьменко рассказал радио Sputnik, что в среднем мобильные телефоны меняют каждые три-пять лет.

Выбрасывать подобные устройства вместе с обычным мусором нельзя, этим можно причинить ощутимый вред окружающей среде. В гаджетах находятся токсичные и чрезвычайно долго разлагающиеся вещества.

«В составе устройства есть токсичные вещества и компоненты, такие как пластик, (другие, — ред.) полимерные материалы, металлы из аккумулятора, которые могут навредить людям и окружающей среде», — высказался специалист.

Он предложил три экологичных способа избавиться от вышедшего из строя смартфона.

Во-первых, гаджет можно отнести в сервисный центр, где его разберут на запчасти.

Во-вторых, его можно сдать на переработку, продолжил эксперт. Для этого нужной найти в своем городе пункт приема вторсырья, где примут телефон для последующей переработки компонентов.

Третьим способом правильно избавиться от смартфона является участие в программе трейд-ин. Такую возможность предлагают многие магазины. Предусматривается прием старой техники с предоставлением скидки на покупку новой.

Вместо того, чтобы выбрасывать или продавать старый смартфон, можно перепрофилировать устройство во что-то полезное, например, видеорегистратор или пульт для управления всей домашней техникой. О том, как можно обеспечить ненужному мобильному гаджету вторую жизнь при помощи не самых очевидных функций и методов использования — в материале «Газеты.Ru».