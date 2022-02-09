Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Овечкин вышел на третье место в списке лучших российских ассистентов... 06:06
Голову человека обнаружили на мусороперерабатывающем заводе в Москве 06:04
В пяти городах РФ резко подорожала ипотека на «вторичку» 05:58
Сборная России сохраняет лидерство по общему количеству медалей... 05:50
Тела влюбленных подростков обнаружили в машине в одном из гаражей Норильска 05:41
Сирийский военнослужащий погиб при ракетной атаке Израиля 05:33
Российскому фигуристу Мозалеву угрожают смертью фанаты японца Ханю 05:28
Кардиолог назвала бледность и синюшность кожи симптомами тяжелого «омикрона» 05:21
Кузнецов с передачи Овечкина забросил свою 15-ю шайбу в сезоне 05:10
Водителям рассказали, чем опасна летняя «запаска» в багажнике 05:03

В Роскачестве рассказали, что делать со старыми гаджетами

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

В Роскачестве напомнили, что современная техника, в особенности мобильные телефоны, служит сравнительно недолго. Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузьменко рассказал радио Sputnik, что в среднем мобильные телефоны меняют каждые три-пять лет.

Выбрасывать подобные устройства вместе с обычным мусором нельзя, этим можно причинить ощутимый вред окружающей среде. В гаджетах находятся токсичные и чрезвычайно долго разлагающиеся вещества.

«В составе устройства есть токсичные вещества и компоненты, такие как пластик, (другие, — ред.) полимерные материалы, металлы из аккумулятора, которые могут навредить людям и окружающей среде», — высказался специалист.

Он предложил три экологичных способа избавиться от вышедшего из строя смартфона.

Во-первых, гаджет можно отнести в сервисный центр, где его разберут на запчасти.

Во-вторых, его можно сдать на переработку, продолжил эксперт. Для этого нужной найти в своем городе пункт приема вторсырья, где примут телефон для последующей переработки компонентов.

Третьим способом правильно избавиться от смартфона является участие в программе трейд-ин. Такую возможность предлагают многие магазины. Предусматривается прием старой техники с предоставлением скидки на покупку новой.

Вместо того, чтобы выбрасывать или продавать старый смартфон, можно перепрофилировать устройство во что-то полезное, например, видеорегистратор или пульт для управления всей домашней техникой. О том, как можно обеспечить ненужному мобильному гаджету вторую жизнь при помощи не самых очевидных функций и методов использования — в материале «Газеты.Ru».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть