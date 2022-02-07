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В Meta прокомментировали новость об отключении Facebook и Instagram в Европе

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Представитель Meta (бывшая Facebook) в беседе с «Газетой.Ru» заявил о том, что компания не хочет уходить с европейского рынка, но при выполнении требований законодательства ЕС действительно возникли «сложности».

«Мы совершенно не хотим и не планируем уходить из Европы, но реальность такова, что Meta и многие другие компании, организации и сервисы полагаются на передачу данных между ЕС и США, чтобы предоставлять глобальные сервисы. Как и другие компании, мы следуем европейским правилам и полагаемся на стандартные договорные положения (Standard Contractual Clauses) и соответствующие меры защиты данных для предоставления этих сервисов», — сообщил представитель Meta.

Он также отметил, что бизнесу нужны четкие, глобальные правила для защиты трансатлантических потоков данных в долгосрочной перспективе. На данный момент Meta и более 70 других компаний из широкого спектра отраслей внимательно следят за тем, «как это может потенциально повлиять на их европейские операции по мере развития ситуации».

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что Meta может отключить Facebook и Instagram в Европе. Компания Meta не смогла выполнить правила Евросоюза, согласно которым данные европейских пользователей должны храниться и обрабатываться на европейских серверах. В настоящий момент данные Facebook и Instagram обрабатываются в том числе и на серверах, расположенных в США.

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