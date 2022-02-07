В работе Telegram произошел сбой

Пользователи Telegram по всему миру сообщают, что в работе мессенджера наблюдаются сбои, следует из данных портала Downdetector.

Так, 34% пользователей заявили о неполадках в работе приложения. При этом 34% испытывают трудности с подключением к серверу. Еще 32% пользователей указали на проблемы с отправкой сообщений.

До этого сбой в работе Telegram произошел в конце января. Тогда на проблемы с мессенджером пожаловались жители России, Белоруссии, Украины, Польши и ряда других стран.

Ранее консалтинговая компания Apptopia опубликовала ежегодный рейтинг самых популярных приложений 2021 года. Мессенджер Павла Дурова Telegram попал в топ-5. В списке программы для Android и iOS учитывались вместе. Самым популярным приложением оказался TikTok.

Основатель Telegram Павел Дуров также возглавил рейтинг самых успешных российских миллиардеров 2021 года по версии журнала Forbes. Согласно расчетам издания, за год его состояние увеличилось на $13,8 млрд, теперь оно составляет более $17 млрд.