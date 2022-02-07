Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Пассажир омского такси отобрал у водителя руль и устроил ДТП 12:41
Лукашенко объяснил свое отсутствие на Олимпиаде в Пекине 12:40
На Украине рассказали о наступлении наихудших времен для США 12:37
Режиссер «Топей» снимет современную версию «Преступления и... 12:35
Лукашенко заявил о долге Тихановской в $15 тысяч 12:34
WSJ сообщил о пересмотре подхода к торговле акциями технологических компаний 12:29
В WhatsApp появится новая функция 12:23
Экспертиза не подтвердили факт атаки хакеров из России на США и взлом переписки... 12:21
Детям разрешили самостоятельно регистрироваться на «Госуслугах» 12:20
Муж Ласицкене назвал чушью командный турнир по фигурному катанию на ОИ 12:18

В работе Telegram произошел сбой

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

Пользователи Telegram по всему миру сообщают, что в работе мессенджера наблюдаются сбои, следует из данных портала Downdetector.

Так, 34% пользователей заявили о неполадках в работе приложения. При этом 34% испытывают трудности с подключением к серверу. Еще 32% пользователей указали на проблемы с отправкой сообщений.

До этого сбой в работе Telegram произошел в конце января. Тогда на проблемы с мессенджером пожаловались жители России, Белоруссии, Украины, Польши и ряда других стран.

Ранее консалтинговая компания Apptopia опубликовала ежегодный рейтинг самых популярных приложений 2021 года. Мессенджер Павла Дурова Telegram попал в топ-5. В списке программы для Android и iOS учитывались вместе. Самым популярным приложением оказался TikTok.

Основатель Telegram Павел Дуров также возглавил рейтинг самых успешных российских миллиардеров 2021 года по версии журнала Forbes. Согласно расчетам издания, за год его состояние увеличилось на $13,8 млрд, теперь оно составляет более $17 млрд.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть