В WhatsApp появится новая функция

В настольной версии мессенджера WhatsApp в скором времени появится возможность фонового прослушивания голосовых сообщений, сообщает ресурс WABetaInfo. Ранее этот режим был добавлен в бета-версию iOS и планируется для Android.

Функция прослушивания голосовых сообщений в фоновом режиме позволит не прерывать аудиодорожку при переходе в главное меню или из одного чата в другой. На опубликованном WABetaInfo скриншоте видно, что плеер голосовых сообщений разместили в нижней части экрана.

Панель плеера позволяет пользователям управлять голосовым сообщением — ставить на паузу, продолжать или прекращать воспроизведение, а также видеть, когда голосовая заметка заканчивается.

Сообщается, что функция уже доступна в последней бета-версии настольного мессенджера WhatsApp.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что в работе мессенджера WhatsApp произошел сбой, с которым по большей части столкнулись жители Москвы.