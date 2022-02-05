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Rockstar Games объявила о разработке GTA 6

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Global Look Press

Студия Rockstar Games работает над созданием Grand Theft Auto VI, передает пресс-служба компании.

«Мы рады подтвердить, что активная разработка следующей части Grand Theft Auto идет полным ходом», — сказано в сообщении.

В сообщении также отмечается, что студия в каждом новом проекте хочет продвинуться дальше того, что она делала раньше.

Разработчики не уточнили дату релиза и не раскрыли особенности геймплея.

Ранее игровой аналитик AccNGT, публикующий информацию о проектах Rockstar Games и Quantic Dream, предрек провал шестой части GTA.

Как сообщал инсайдер ThatsSoBold со ссылкой на источники, действие новой Grand Theft Auto будет проходить в Вайс-Сити (аналоге Майами), а карта будет в три раза больше, чем в предыдущей игре серии GTA V, релиз которой состоялся в 2013 году. Кроме того, в игру будут добавлены ураганы, а из новых животных появятся аллигаторы. Инсайдер отметил, что карта игры будет дополняться новым контентом и меняться с обновлениями примерно так же, как это реализовано в Fortnite от Epic Games.

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