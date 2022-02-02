ФБР признало покупку шпионского ПО 

ФБР созналось, что приобрело израильское шпионское ПО Pegasus от NSO Group, пишет The Guardian.

В бюро утверждают, что правоохранительные органы не использовали Pegasus для расследований и покупка была совершена ради того, чтобы «быть в курсе новых технологий».

По данным издания, ФБР действительно не использовало Pegasus, однако продолжало платить за программу – за годовую подписку производитель ПО потребовал с ведомства $5 млн. В ФБР подчеркнули, что лицензия на ПО была ограничена, и они не могли использовать весь функционал программы.

В прошлом году ряд иностранных СМИ писали, что правительства нескольких стран использовали Pegasus для слежки за журналистами, активистами и оппозиционерами по всему миру.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о признаке слежки хакеров за владельцем iPhone.