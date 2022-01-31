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Германия начала два расследования в отношении Telegram

Минюст ФРГ направил в штаб-квартиру Telegram предупреждения о слушаниях

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Moritz Wolf/Global Look Press

Минюст ФРГ сообщил о расследованиях в отношении мессенджера Telegram, передает РИА «Новости».

По информации представителя министерства, расследуется два дела в связи с возможными штрафами в отношении мессенджера. В штаб-квартиру компании в Объединенных Арабских Эмиратах было направлено два уведомления о слушаниях.

Подробности не приводятся в связи с продолжающимся следствием.

Ранее глава МВД ФРГ Нэнси Фрезер допустила блокировку Telegram в Германии в качестве крайней меры за нарушение местных законов. Она рассказала, что администрации мессенджера регулярно выписывают уведомления о нарушениях, однако ничего не меняется. Поэтому, объяснила министр, дело будет контролировать МВД, однако по данному вопросу требуется совместное решение европейских стран.

Как прокомментировала происходящее официальный представитель МИД России Мария Захарова, Берлин публично объявил войну Telegram.

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