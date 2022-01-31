«Ростелеком» покупает игровую платформу

Компания «Ростелеком» покупает контроль в сервисе облачного гейминга GFN.ru (ООО «Регион Эстейт»), входящего в холдинг SFI (прежнее название — «Сафмар финансовые инвестиции»), сообщает «Коммерсантъ».

По информации источников, знакомых с ходом сделки, доля холдинга SFI, контролирующего сейчас компанию, снизится до 25%, доля исполнительного директора Павла Троицкого останется прежней, 24%, а «Ростелеком» получит контроль в сервисе, став владельцем 51% доли.

«В рамках сделки будет проведена допэмиссия долей ООО «Регион Эстейт», которая будет оплачена новым участником, следует из данных финансового аудита «ЭсЭфАй» от 20 декабря 2021 года», — говорится в сообщении.

По оценкам, стоимость GFN.ru составляет около 3 млрд рублей, вложения «Ростелекома» могут составить 1,5 млрд.

Как полагают аналитики, благодаря сделке «Ростелеком» может занять лидирующие позиции на рынке облачного гейминга.

Технология GFN.ru позволяет запускать компьютерные игры напрямую из облачных серверов. «Сафмар» запустила сервис, вложив в него более 1 млрд рублей, в октябре 2019 года. По итогам 2020 года выручка GFN.ru составила 177 млн рублей, а убыток — 382 млн рублей.