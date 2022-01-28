Эмодзи тролля от Apple рассмешил пользователей сети

Новый эмодзи с изображением тролля, которого Apple добавила в iOS 15.4, стал мемом в интернете, сообщает портал MediaLeaks.

Пользователи обратили внимание на то, что смайлик не похож на страшного монстра, что породило шутки касательно странного внешнего вида персонажа.

Everyone: troll emoji look like this



Apple: what if... https://t.co/BV7R1LfUYu pic.twitter.com/apqbhnDPfG — Jeremy Burge (@jeremyburge) January 28, 2022

«Из всех новых смайликов, которые были добавлены, я хочу знать, кто именно просил этот», – написал один из пользователей Twitter.

Также в сети заметили, что эмодзи очень похож на актера Дэнни Де Вито из сериала «В Филадельфии всегда солнечно», рэперш Cardi B и Ники Минаж, а также Тейлор Свифт.

How did Cardi get an emoji pic.twitter.com/ivfZ9hMTts — Roger (Demon Slayer era) (@juicycvm) January 28, 2022

Пользователи также стали описывать себя с помощью тролля. Так, некоторые заявили, что именно так они себя видят через фронтальную камеру.

Кроме тролля, Apple добавила в новую версию ОС еще 37 эмодзи, среди которых есть изображения тающего лица, прикушенные губы и знаки k-pop-фанатов.

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