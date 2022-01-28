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Эмодзи тролля от Apple рассмешил пользователей сети

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Emojipedia

Новый эмодзи с изображением тролля, которого Apple добавила в iOS 15.4, стал мемом в интернете, сообщает портал MediaLeaks.

Пользователи обратили внимание на то, что смайлик не похож на страшного монстра, что породило шутки касательно странного внешнего вида персонажа.

«Из всех новых смайликов, которые были добавлены, я хочу знать, кто именно просил этот», – написал один из пользователей Twitter.

Также в сети заметили, что эмодзи очень похож на актера Дэнни Де Вито из сериала «В Филадельфии всегда солнечно», рэперш Cardi B и Ники Минаж, а также Тейлор Свифт.

Пользователи также стали описывать себя с помощью тролля. Так, некоторые заявили, что именно так они себя видят через фронтальную камеру.

Кроме тролля, Apple добавила в новую версию ОС еще 37 эмодзи, среди которых есть изображения тающего лица, прикушенные губы и знаки k-pop-фанатов.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о самых стыдных интернет-трендах 2021 года.

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