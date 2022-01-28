Минцифры раскритиковало идею запрета на обращение криптовалют

Запрет на обращение криптовалют снизит темпы развития ИТ-отрасли и сделает эту сферу неконкурентоспособной. Об этом заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев, сообщает ТАСС.

«Введение любых ограничений на выпуск и обращение криптовалют приведет к тому, что индустрия блокчейн-решений внутри страны перестанет развиваться. Любое регуляторное ограничение в этой части приведет к оттоку профильных специалистов в другие страны. В условиях, когда президентом и правительством созданы серьезные условия для развития национальных разработчиков ПО, введение запрета на обращение криптовалют не укладывается в общие рамки проводимой политики по поддержке отрасли», — пояснил министр.

Министерство предлагает сформировать меры по госрегулированию рынка выпуска и обращения криптовалют, а также по обеспечению его прозрачности и снижению существующих рисков для добросовестных инвесторов в криптовалюты.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко подписал «дорожную карту» по регулированию операций с криптовалютой в России, которая рассчитана на период до конца 2022 года. Источник, близкий к разрабатывавшей документ межведомственной рабочей группе, рассказал, что правительство намерено доработать положения «регуляторно-ограничительного режима» деятельности провайдеров услуг виртуальных активов, определить статус участников рынка и порядок их деятельности, а также назначить орган, который займется регулированием этой сферы.

Также планируется определить степени ответственности за преступления, совершенные с использованием криптовалют. В документе также подчеркивается необходимость того, чтобы сформировать механизм проверки достоверности предоставляемых сведений о владении цифровыми валютами.