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Специалист дала советы жертвам порномести

Психотерапевт Алексеева посоветовала отказаться от соцсетей жертвам слива интимных фото

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Depositphotos

Слив интимных фото в интернет приводит к появлению у жертвы чувств стыда, страха, злости и уязвимости. Психотерапевт сервиса онлайн психотерапии Zigmund.Online Алена Алексеева в комментарии «Газете.Ru» дала советы пострадавшим от порномести.

«Сознание в такие моменты словно «переворачивает» правых и виноватых, помогайте себе напоминанием о том, что постыдное и неприглядное, преступное действие совершили не вы, а другой человек. Правда на вашей стороне», — отметила специалист.

Алексеева посоветовала жертвам отказаться от интернета — не заходить в соцсети, не читать новые сообщения и комментарии в мессенджерах. «Важно беречь нервную систему от возможных новых потрясений», — уточнила психотерапевт.

По ее словам, из-за публикаций откровенных снимков многие пострадавшие хотят «спрятаться, закрыться и буквально «исчезнуть». Психотерапевт добавила, что часто состояние усугубляется еще и несправедливой виной, когда жертвы говорят, что «сами не усмотрели, попались, поступили глупо».

Ранее психотерапевт Алина Смирнова дала несколько советов, которые помогут избежать появления зависимости от гаджетов.

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