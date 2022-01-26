Россия обвинила США в саботировании работы по борьбе с киберпреступностью

США саботируют разработку конвенции по борьбе с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в преступных целях. Об этом сказано в заявлении постоянного представительства России при ООН, которое опубликовано на его сайте.

Так миссия РФ ответила на пресс-релиз постпредства Соединенных Штатов при ООН от 20 января, в котором Вашингтон представил так называемый «перечень фактов» о «восстановлении американского лидерства в ООН в первый год президентства Джо Байдена».

«Мягко говоря, далеки от реальности утверждения постпредства США, что оно якобы помогало в 2021 году продвигать «созданные по инициативе США» рамки ответственного поведения государств в киберпространстве», — говорится в заявлении.

Российская миссия также назвала лицемерными упоминания спецкомитета по киберпреступности в списке «заслуг» США в ООН, поскольку американская сторона с самого начала выступала против создания этого комитета.

В январе стало известно, что член Палаты представителей от Республиканской партии Джим Бэнкс представил Конгрессу США проект новых санкций, в котором, среди прочего, предложил прекратить расходовать деньги на переговоры по кибербезопасности, пока не прекратятся атаки на американские ведомства.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как проходит процесс взаимодействия Москвы и Вашингтона в вопросе борьбы с киберпреступностью.