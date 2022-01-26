Россиянам назвали телефоны, которые нельзя прослушать

Генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин рассказал, что существует несколько уровней прослушки – телефонная линия, аппаратный уровень, уровень операционной системы и программный уровень. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По его словам, самым простым является телефонный уровень. На аппаратном – необходима активация телефона и микрофон. На уровне операционной системы предполагается, что возможно инициировать любые девайсы телефона для прослушки без ведома владельца, отмечает эксперт.

При этом программный уровень подразумевает доступ к данным через приложения, к которым владелец телефона предоставил доступ к информации.

«Следует использовать проверенные крипто-телефоны из сети и собственные средства связи, к примеру, конференц-связь, которая установлена у вас на сервере и дает возможность созваниваться вашим сотрудникам», — рассказал Щельцин.

Ранее менеджер по развитию бизнеса ГК Angara Анна Михайлова рассказала, что сохранять приватность в цифровом мире становится все сложнее, люди зачастую добровольно передают множество приватных данных через социальные сети.