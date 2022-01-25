Эксперты рассказали, как часто надо менять SIM-карты

Срок службы SIM-карт в среднем составляет около трех-четырех лет, но для профилактики работы связи их менять не стоит. Об этом заявил РИА «Новости» ведущий аналитик компании Mobile Research Group, главный редактор сайта Mobile-Review Эльдар Муртазин.

«Если это физическая SIM-карта, не eSIM, ее контакты могут изнашиваться, становиться неплотными. И в этом случае ее просто надо заменять. Обычно SIM-карты живут минимум три года, это срок их службы», — сказал эксперт.

По его словам, при смене телефона пользователь может заметить ухудшение связи, и, как правило, это свидетельствует об износе контакта SIM-карты. В этом случае, отметил он, проблему можно решить ее заменой.

Подобное мнение высказал и руководитель аналитического агентства Content Review Сергей Половников. Он заявил, что без необходимости менять карту не стоит.

«Если в далеком прошлом действительно нужно было поменять SIM-карту, чтобы помимо сетей 2G и 3G подключаться к LTE, был такой небольшой период, то сегодня нет ни одной причины, по которой вам надо внезапно пойти и сменить ее», — сказал он.

Эксперт телекоммуникационной компании Yota Григорий Лысенко ранее рассказал, что по мере того, как в память SIM-карты загружается новая информация, а старая удаляется, этот элемент телефона изнашивается. В среднем это происходит за 10-15 лет. По его словам, следует менять SIM-карту каждые четыре-пять лет.