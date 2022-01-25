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В российском посольстве прокомментировали кибератаку на МИД Канады

Российский посол Степанов считает «истерией» попытку обвинить Россию в кибератаке на МИД Канады

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Попытки приписать России кибератаку на министерство иностранных дел Канады является «абсурдом». Об этом заявил РИА «Новости» посол РФ в Канаде Олег Степанов.

«Ситуация с демонизацией России зашла настолько далеко, что любое событие, происходящее в мире, которое невозможно приписать кому-то, сразу сваливается на Россию, потому что это беспроигрышный прием в западных СМИ и политических кругах <...> Это просто истерия, самопроизводящаяся антироссийская западная пропаганда <...> Приписывать нам какие-то злые умыслы в виде кибератак - это просто абсурд», — сказал посол.

Комментарий Степанова касался сообщения телеканала Global News о кибератаке на министерство иностранных дел Канады. Официальных заявлений о том, кто стоит за атакой, не было, но источники телеканала не исключили причастности к ней «России или поддерживаемых ей хакеров».

В правительстве уточнили, что сейчас восстанавливают работу сети после сбоя. При этом основные важные службы функционируют.

В ночь на 14 января кибератаке подверглось правительство Украины. В результате работа его веб-сайтов была заблокирована в результате — стали недоступны сайты МИД, ГСЧС, Минобразования, Минспорта, Минэнерго, Минагрополитики, Минветеранов, Минзащиты окружающей среды и Госказначейства.

Государственная служба специальной связи уточнила, что сервисы Microsoft обнаружили использование программы-вайпера WhisperGate для уничтожения данных при атаке на несколько государственных сайтов.

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