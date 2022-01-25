Global News: МИД Канады подвергся кибератаке

Министерство иностранных дел Канады подверглось кибератаке и пытается восстановить работу сети после сбоя. Об этом сообщает телеканал Global News со ссылкой на источники в правительстве и аппарате безопасности.

Официальных заявлений о том, кто стоит за атакой, не было, но источники телеканала не исключили причастности к ней «России или поддерживаемых ей хакеров»

«Критически важные службы для граждан Канады через Министерство внутренних дел в настоящее время функционируют. Доступ к Интернету и некоторым интернет-услугам в настоящее время недоступен в рамках мер по смягчению последствий, и ведутся работы по их восстановлению», — говорится в заявлении правительства.

В ночь на 14 января кибератаке подверглось правительство Украины. В результате работа его веб-сайтов была заблокирована в результате — стали недоступны сайты МИД, ГСЧС, Минобразования, Минспорта, Минэнерго, Минагрополитики, Минветеранов, Минзащиты окружающей среды и Госказначейства.

Кроме того, на странице МИД появилось сообщение на украинском, русском и польском языках, информирующее, что «ваши личные данные были загружены в общую сеть, все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно».

Также перестал работать сайт госуслуг — «Дiя». По данным министерства цифровой трансформации Украины, утечки персональных данных не произошло. Инцидент расследуют СБУ и киберполиция.

Государственная служба специальной связи уточнила, что сервисы Microsoft обнаружили использование программы-вайпера WhisperGate для уничтожения данных при атаке на несколько государственных сайтов.