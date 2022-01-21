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Маск назвал «чушью» новую функцию популярной соцсети

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Global Look Press

Илон Маск критически высказался о решении социальной сети Twitter добавить NFT-аватары.

«Это раздражает. Twitter тратит инженерные ресурсы на эту чушь, в то время как криптомошенники запускают своих спам-ботов в каждом треде?!» — возмутился Маск.

Бизнесмен считает, что администрации соцсети вместо внедрения NFT-аватаров следует позаботиться об обеспечении безопасности пользователей.

Использовать NFT-аватары могут владельцы iOS-устройств с подпиской Twitter Blue, которая на данный момент недоступна в России. Так, пользователи, владеющие невзаимозаменяемым токеном, могут установить его в качестве оригинального шестиугольного аватара.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что Tesla зарегистрировала право на реализацию наушников и аудиосистем под собственным брендом.

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