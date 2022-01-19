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Идеальное будущее Microsoft оценили фразой «игровой Netflix»

Аналитик Зуев допустил уход Call of Duty с PlayStation

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Activision

Покупка Activision Blizzard позволит Microsoft решать судьбу выхода игр Call of Duty на других платформах, заявил «Газете.Ru» независимый игровой эксперт Виктор Зуев. Он допустил уход серии с PlayStation при определенных условиях.

«Не удивлюсь, если Microsoft наберется маркетинговой смелости и скажет: «Ребята, есть Game Pass для ПК и Xbox, и Call of Duty выйдет эксклюзивно там. Если хотите играть в COD, то приобретайте Game Pass. К сожалению, Sony не хочет пускать Game Pass, это вопросы к ним», — объяснил аналитик индустрии.

По его словам, идеальное будущее игровой индустрии по замыслу Microsoft — распространение Game Pass на как можно большем количестве платформ разных компаний. «Microsoft делает свой игровой Netflix. Платите подписку — доступ к куче игр есть. Все студии, которые они скупили пачками, их игры будут выходить в Game Pass в первый же день релиза», — оценил эксперт действия корпорации.

Зуев добавил, что на PlayStation если и будут выходить некоторые проекты, которыми владеет Microsoft, то за полную стоимость. В отличие от Game Pass, где будет действовать подписочная модель, уточнил он.

«Call of Duty на PS5 имеет очень большую аудиторию. Представьте, что даже если они не сделают его эксклюзивом Xbox, то разница на релизе будет видна. На Xbox просто по подписке, а на PlayStation — за полную стоимость. Это будет не в пользу Sony», — заключил Зуев.

18 января Microsoft объявила о сделке с Activision Blizzard. Разработчика множества именитых проектов для консолей и ПК покупают за $68,7 млрд. «Газета.Ru» писала о том, как игроки отреагировали на планы по такому значительному поглощению.

Game Pass — сервис от Microsoft, который за ежемесячную плату открывает бесплатный доступ ко множеству игр. Релизы обновляются и периодически появляются как новые проекты, так и те, которые выходили в прошлом. Подписчиков также завлекают выпуском новинок в день релиза сразу в Game Pass. Такая модель распространения будет действовать для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl.

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