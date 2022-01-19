Водитель Tesla предстанет перед судом за смертельное ДТП по вине автопилота

В Калифорнии были предъявлены два обвинения владельцу Tesla Model S за ДТП, в котором по вине автопилота погибли два человека, сообщает The Verge. Это первый случай, когда человек предстанет перед судом за использование автоматизированной системы вождения.

Инцидент произошел в Гардене, в пригороде Лос-Анджелеса, 29 декабря 2019 года. Tesla Model S 27-летнего водителя покинула шоссе, проигнорировав красный сигнал светофора, после чего столкнулась с Honda Civic. Владельца электрокара обвиняют в двух непредумышленных убийствах.

Производитель электромобилей Tesla предупреждает, что даже при включенном автопилоте водитель должен следить за дорогой и держать руки за рулем. Но это не останавливает владельцев электрокаров злоупотреблять управлением автопилота — часто многие из них спят на пассажирских или задних сиденьях во время поездок. Например, в 2020 году канадец был обвинен в неосторожном вождении после того, как его остановили за сон во время движения со скоростью около 150 км/ч.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что Tesla выпустит две версии пикапа Cybertruck разных размеров.