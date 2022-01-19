Крупные авиакомпании начали отменять рейсы из-за 5G

Авиакомпании со всего мира отменили часть рейсов в США из-за запуска 5G-сети вблизи аэропортов, сообщает TJ.

Такие крупные авиакомпании, как Emirates, Air India, ANA и Japan Airlines, объявили об отмене некоторых рейсов в США. Они направили письмо в Федеральное управление гражданской авиации США (FAA), в котором сообщили о серьезных сбоях в работе самолетов и предупредили о «катастрофическом» авиационном кризисе из-за подключения 5G-вышек вблизи аэропортов.

Также стало известно, что AT&T и Verizon снова договорились отложить запуск сетей пятого поколения еще на некоторое время. При этом детали и сроки соглашения не уточняются. По некоторым данным, Verizon отказывается от использования около 500 точек, что меньше 10% от запланированных вышек. Количество вышек, от которых временно отказывается AT&T, не уточняется.

В ноябре 2021 года американские операторы AT&T и Verizon отложили до января 2022 года планы по развертыванию 5G из-за опасений Федерального управления гражданской авиации США (FAA). Сообщалось, что сигналы от сотовых вышек могут плохо сказаться на работе некоторых радиолокационных приборов, которые используются в самолетах для измерения расстояния до земли.

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