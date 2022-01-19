Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Волочкова опубликовала видео инцидента в самолете 11:43
Госдума прорабатывает поправки в закон об ответственности... 11:41
Тихонов: можно даже не ехать на Пекин, если команды будут перегружены 11:40
АТОР раскрыла цены «вакцинных туров» в Турцию 11:37
Студентка попыталась взорвать банкомат в Ленобласти газовым баллоном 11:36
Детский омбудсмен рассказал, что жалоб на детский сад, где дети отравились черной... 11:24
В Союзе пассажиров рассказали, что Волочковой не грозит попадание в черный... 11:23
В Госдуме считают, что Россия имеет хорошие шансы на проведение Евро-2032 11:21
На Байконуре объявили режим повышенной опасности 11:20
ГИБДД назвала самое опасное нарушение в 2021 году 11:16

Крупные авиакомпании начали отменять рейсы из-за 5G

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Ashraf Mohammad/Reuters

Авиакомпании со всего мира отменили часть рейсов в США из-за запуска 5G-сети вблизи аэропортов, сообщает TJ.

Такие крупные авиакомпании, как Emirates, Air India, ANA и Japan Airlines, объявили об отмене некоторых рейсов в США. Они направили письмо в Федеральное управление гражданской авиации США (FAA), в котором сообщили о серьезных сбоях в работе самолетов и предупредили о «катастрофическом» авиационном кризисе из-за подключения 5G-вышек вблизи аэропортов.

Также стало известно, что AT&T и Verizon снова договорились отложить запуск сетей пятого поколения еще на некоторое время. При этом детали и сроки соглашения не уточняются. По некоторым данным, Verizon отказывается от использования около 500 точек, что меньше 10% от запланированных вышек. Количество вышек, от которых временно отказывается AT&T, не уточняется.

В ноябре 2021 года американские операторы AT&T и Verizon отложили до января 2022 года планы по развертыванию 5G из-за опасений Федерального управления гражданской авиации США (FAA). Сообщалось, что сигналы от сотовых вышек могут плохо сказаться на работе некоторых радиолокационных приборов, которые используются в самолетах для измерения расстояния до земли.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что новый гаджет Apple получит название iPhone SE+ 5G.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть