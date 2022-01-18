Опубликован федеральный стандарт спортивной подготовки по киберспорту в России

Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта «компьютерный спорт» прошел все стадии согласования и утверждения, говорится в пресс-релизе Федерации компьютерного спорта России, поступившем в «Газету.Ru».

В принятый стандарт вошли требования к программам по подготовки киберспортсменов, а также требования к организаторам и участникам спортивной подготовки.Эти требования предназначены для обеспечения единства основных требований к спортивной подготовке киберспортсменов на всей территории Российской Федерации.

Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что признание ФССП по компьютерному спорту выводит киберспорт в России на новый уровень.

«Теперь официально могут открываться секции по компьютерному спорту, разрабатываться и утверждаться программы подготовки киберспортсменов. Это важный этап в развитии нашего вида спорта. Ожидаем появления ещё большего количества сильных спортсменов, которые не только зададут высокую планку на внутрироссийских соревнованиях, но и будут представлять Россию на мировой киберспортивной арене», — рассказал Смит.

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