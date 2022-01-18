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Раскрыто полное название нового смартфона Apple

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Apple

Бюджетный iPhone третьего поколения будет называться iPhone SE+ 5G, сообщает портал GSMArena.

На данный момент известно, что Apple собирается представить новый iPhone SE весной, и он будет выполнен в дизайне модели 2020 года. Из названия следует, что смартфон будет поддерживать подключение к сетям пятого поколения. Несмотря на приставку »+» в названии, размер дисплея останется таким же, как и в прошлогодней модели — iPhone SE 2022 года оснастят 4,7-дюймовым ЖК-экраном.

Ожидается, что он будет работать на базе платформы Apple A15 Bionic, получит одну тыльную и одну фронтальную камеры, корпус с защитой от пыли и влаги, а также физический сканер отпечатка пальцев Touch ID.

Также стало известно, что в 2023 или 2024 году выйдет iPhone SE с 5,7-дюймовым дисплеем. Отмечается, что его экран может быть выполнен как по технологии IPS, так и OLED. Аналитики считают, что Apple выберет OLED-панели, если к тому времени их стоимость будет дешевле.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что iPhone 14 получит «устаревший» экран без поддержки ProMotion.

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