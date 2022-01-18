Эксперт назвал главную опасность при использовании публичного Wi-Fi

Директор центра Solar inRights компании «Ростелеком-Солар» Дмитрий Бондарь заявил в интервью РИА «Новости», что злоумышленники используют публичные сети Wi-Fi для кражи паролей.

«Взломать аккаунт легко, если он защищен слабым паролем. При этом вероятность успешного взлома возрастает в разы, если этот пароль ранее использовался для входа в другие учетные записи. Злоумышленники используют базы утекших паролей от других сервисов, чтобы попытаться войти в необходимый», — объяснил он.

Специалист добавил, что пароль подбирается с помощью специализированных программ, и чем он проще, тем меньше времени занимает взлом.

Бондарь посоветовал при подключении к общедоступному Wi-Fi внимательно изучать интернет-страницы, на которых требуется ввод логина и пароля. Лучше всего при использовании незащищенной сети не вводить учетные данные, отметил он.

Ранее в Минцифры порекомендовали сразу класть трубку и не делиться персональными данными — это позволит защититься от новой схемы мошенничества с QR-кодами на едином портале госуслуг.