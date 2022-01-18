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Авиакомпании США призвали не устанавливать вышки 5G у аэропортов

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Russell Boyce/Reuters

Крупные авиаперевозчики США направили письмо в Федеральное управление гражданской авиации страны (FAA), в котором предупредили о «катастрофическом» авиационном кризисе в случае развертывания инфраструктуры для 5G вблизи аэропортов. Об этом сообщает CNBC.

Обращение подписали такие перевозчики как American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines, Southwest Airlines, UPS Airlines, Atlas Air, JetBlue Airways and FedEx Express и другие. По их словам, развертывание подобной инфраструктуры может потенциально вывести из строя значительное количество широкофюзеляжных самолетов.

«Если наши основные хабы не будут допущены к полетам, подавляющее большинство пассажиров, путешествующих и отправляющих грузы, по сути, будут лишены полетов», — говорится в документе.

Авиакомпании попросили не располагать вышки для 5G на расстоянии примерно 2 миль (3,2 км) от взлетно-посадочных полос в «некоторых ключевых аэропортах».

Копии письма были также направлены директору Национального экономического совета Белого дома Брайану Дизу, министру транспорта Питу Буттиджигу и председателю Федеральной комиссии по связи (FCC) Джессике Розенворсель.

Компании AT&T и Verizon, которые должны будут разворачивать инфраструктуру, договорились о создании буферных зон вокруг 50 аэропортов, чтобы снизить риски помех, а также готовы предпринять другие шаги для снижения потенциальных помех на шесть месяцев. Они также согласились отложить развертывание на две недели, передает Reuters.

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