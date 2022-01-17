Разработчики «Эльбрус» раскритиковали новые критерии для процессоров в России

Производитель процессоров «Эльбрус» раскритиковал подготовленный в России проект постановления, регламентирующий критерии оценки техники в качестве российской. Об этом сообщает РБК со ссылкой на официальное письмо организации.

Правила и требования сформированы Минпромторгом РФ.

Речь о проекте нормативного акта, который вносит изменения в постановление правительства РФ № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории России». В этом документе установлены критерии для перечня продукции, произведенной на территории страны.

«Ослабление требований облегчит внесение в реестр локализованной продукции зарубежных производителей… Продолжится проникновение зарубежных платформ в критическую информационную инфраструктуру… что приведет к ухудшению информационной защищенности цифровой экономики в целом», — уточняется в письме, подписанном генеральным директором АО «МЦСТ» Александром Кимом.

Он предположил, что с ослаблением требований возникнет угроза для нацбезопасности Российской Федерации.

Также Кип предупредил, что если документ ведомства утвердят, то использование российских процессоров в предприятиях критической информационной инфраструктуры перестанет быть обязательным.

Даже после 2024 года использование процессора российского производства и монтаж материнских плат в России окажутся ненужными, чтобы попасть в реестр российской продукции, уверен гендиректор организации.

Ранее сообщалось, что производителей ПК хотят обязать устанавливать российские системы.