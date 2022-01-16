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В США пообещали ответить в случае причастности России к кибератакам на Украину

Салливан: США и союзники найдут «подходящий ответ» в случае причастности РФ к кибератакам на Украине

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Joshua Roberts/Reuters

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты и их союзники ответят, если Россия причастна к кибератакам на Украине. Такое заявление он сделал в интервью телеканалу CBS News.

«Если окажется, что Россия совершает кибератаки против Украины... мы будем работать вместе с нашими союзниками, чтобы найти подходящий ответ», — сказал Салливан.

По его словам, американская сторона «предупреждала на протяжении недель и месяцев публично и в частном порядке, что кибератаки могут быть частью широких усилий России по эскалации на Украине».

В Кремле отвергли обвинения Киева в участии в кибератаках.

Атака на сайты украинских министерств и ведомств произошла утром 14 января. На главных страницах сайтов была размещена заглушка на русском, польском и украинском языках, в которой сообщалось, что все личные данные того, кто зашел на этот сайт, «загружены в общую сеть», а данные на компьютере «уничтожаются, восстановить их невозможно».

История с возможным «российским вторжением» на Украину активно раскручивается на Западе еще с середины осени 2021 года. США последовательно указывают на предполагаемое усиление сил России около украинских границ, угрожая Москве новыми санкциями в случае эскалации. При этом в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.

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