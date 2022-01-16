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Роскомнадзор отреагировал на блокировку страницы российских дипломатов в Facebook

Роскомнадзор потребовал восстановить доступ к Facebook-странице делегации России в Вене

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Роскомнадзор обратился к Facebook с требованием снять блокировку со страницы российской делегации на переговорах в Вене. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Роскомнадзор направил письмо в адрес американской компании Meta Platforms (владеет социальной сетью Facebook) с требованием незамедлительно снять все ограничения с официальной страницы делегации Российской Федерации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля под вооружениями, а также объяснить причины их введения», — говорится в пресс-релизе.

Как написала делегация в Twitter, блокировка в Facebook произошла «на волне» постов по гарантиям безопасности». Дипломаты также поинтересовались у администраторов соцсети, как ограничение доступа согласуется со свободой слова и плюрализмом мнений.

Ранее, в феврале 2021 года, аккаунт делегации был заблокирован в Twitter. Причем, как рассказывал руководитель дипломатов Константин Гаврилов, руководство соцсети не раскрыло причину бана.

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