Twitter заблокировал аккаунт главы Ирана из-за видео с «ликвидацией» Трампа

Twitter заблокировал аккаунт аятоллы Ирана Али Хаменеи после публикации и видео, где иранский беспилотник наносит удар по бывшему президенту США Дональда Трампа, сообщает агентство Iran International.

«Twitter навсегда заблокировал один из аккаунтов иранского верховного лидера Хаменеи, по всей видимости, за публикацию анимационного ролика, в котором изображается ликвидация Дональда Трампа», — передает агентство.

13 января на сайте главы Ирана Хаменеи было опубликовано видео, на котором хакер в камуфляжной форме иранского образца управляет боевым роботом, который движется к резиденции Трампа. Хакер отправляет на телефон бывшего президента США сообщение: «Убийца Сулеймани и тот, кто отдал приказ, заплатят за это». После «ликвидатор» дает команду беспилотнику, нажимая на «пуск».

Ранее в Ираке судья следственного суда Багдада выписал ордер на арест на тот момент действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по обвинению в убийстве Касема Сулеймани.

Генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Касем Сулеймани был убит 3 января 2020 года в районе аэропорта Багдада в результате ракетного удара американских ВВС по приказу президента США Дональда Трампа.