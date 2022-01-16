Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Тарасова назвала олимпийский состав на Игры в Пекин 01:00
В Греции начали штрафовать невакцинированных пожилых граждан 00:59
Глава Минобороны Британии пригрозил России «последствиями» в случае... 00:49
Селюк: лучше бы «Химки» подписали Мостового и Аршавина, чем Жиркова и Мамаева 00:45
На Украине запретили печать газет и кроссвордов на русском языке 00:39
Лайшев: Щербакова закрыла рты всем злопыхателям 00:28
Захвативший заложников в синагоге в Техасе требует освободить его... 00:17
Гербольдт: на Олимпиаде у наших фигуристок не будет права на ошибку 00:13
Ягудин сравнил Трусову с танком 00:05
Защита принца Эндрю полагает, что обвинившая его женщина может страдать от «ложных... 00:01

Twitter заблокировал аккаунт главы Ирана из-за видео с «ликвидацией» Трампа

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Office of the Iranian Supreme Leader via AP

Twitter заблокировал аккаунт аятоллы Ирана Али Хаменеи после публикации и видео, где иранский беспилотник наносит удар по бывшему президенту США Дональда Трампа, сообщает агентство Iran International.

«Twitter навсегда заблокировал один из аккаунтов иранского верховного лидера Хаменеи, по всей видимости, за публикацию анимационного ролика, в котором изображается ликвидация Дональда Трампа», — передает агентство.

13 января на сайте главы Ирана Хаменеи было опубликовано видео, на котором хакер в камуфляжной форме иранского образца управляет боевым роботом, который движется к резиденции Трампа. Хакер отправляет на телефон бывшего президента США сообщение: «Убийца Сулеймани и тот, кто отдал приказ, заплатят за это». После «ликвидатор» дает команду беспилотнику, нажимая на «пуск».

Ранее в Ираке судья следственного суда Багдада выписал ордер на арест на тот момент действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по обвинению в убийстве Касема Сулеймани.

Генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Касем Сулеймани был убит 3 января 2020 года в районе аэропорта Багдада в результате ракетного удара американских ВВС по приказу президента США Дональда Трампа.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть