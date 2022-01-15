В Минцифры рассказали, как защититься от мошенников с QR-кодами на «Госуслугах»

В Минцифры рекомендовали сразу класть трубку и не делиться персональными данными, чтобы защититься от новой схемы мошенничества с QR-кодами на едином портале госуслуг. Об этом сообщает РБК.

В министерстве посоветовали не менять пароль к сервису по телефону и никому не пересылать сообщение с кодом. В случае, если гражданин уже столкнулся с мошенником, необходимо обратиться на горячую линию «Госуслуг» или в полицию, пояснили в ведомстве.

В Минцифры напомнили, что QR-код о прохождении вакцинации или перенесенном заболевании появляется в подтвержденной учетной записи автоматически после того, как Минздрав передаст порталу необходимые сведения. При этом сотрудники сервиса не звонят гражданам без заявки и не запрашивают их данные.

Ранее стало известно об участившейся схеме мошенничества. Злоумышленники звонят потенциальным жертвам и представляются сотрудниками «Госуслуг», предлагая привязать QR-код к странице на портале, и в итоге получая доступ к их аккаунтам.

Общая сумма ущерба от действий телефонных мошенников за 11 месяцев прошлого года составила 45 млрд рублей. По статистике, с таким видом обмана сталкивался каждый седьмой житель России. При этом в половине случаев пострадавшие сами передают злоумышленникам коды и пароли к своим платежным и банковским данным. Украденные суммы варьируются от 15 тыс. до десятков миллионов рублей.

Позднее служба поддержки портала «Госуслуги» усилила защиту аккаунтов своих пользователей.