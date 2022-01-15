Reuters: хакерские нападения на госсайты Украины могут предшествовать крупным атакам

После хакерских нападений, совершенных на государственные сайты Украины, страну могут ожидать гораздо более крупные атаки. Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что украинцы могут остаться без тепла, света и денег.

«По мере роста напряженности мы можем ожидать более агрессивной киберактивности на Украине и, возможно, в других местах… Организациям необходимо начать подготовку», — высказал мнение аналитик американской компании по кибербезопасности Mandiant Джон Халтквист.

По его мнению, будущие атаки затронут критически важную инфраструктуру. Халтквист заявил, что российские хакеры за последние два года якобы атаковали вирусами-вымогателями больницы, энергетические компании и финансовые системы. В некоторых случаях эти нападения якобы приводили к смертям пациентов.

Россия неоднократно отвергала обвинения в кибератаках на Украину.

14 января пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что сайты МИД и некоторых других государственных органов временно прекратили работу из-за хакерской атаки. На главной странице министерства образования и науки сообщалось, что якобы все личные данные украинцев были слиты в общую сеть, а все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно.